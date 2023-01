Acidente na BR-040 deixa dois mortos e causa lentidão de até 10 km

Acidente aconteceu no início da tarde, na altura do KM 573 da rodovia (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas nesta quinta-feira (26/1) após uma colisão envolvendo três carros e uma carreta na BR-040, em Itabirito, na região Central de Minas Gerais. Chovia no momento do acidente.

Até o fechamento desta matéria, os motoristas que trafegavam em direção à cidade fluminense e ao Distrito Federal enfrentavam uma lentidão de 10 e 5 quilômetros, respectivamente.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu no início da tarde, na altura do KM 573 da rodovia, quando a carreta bateu de frente com um dos automóveis. No entanto, não há informações sobre a dinâmica da colisão que envolveu mais dois veículos de passeio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que auxiliou nos trabalhos de resgate na rodovia, os sobreviventes foram socorridos pelas ambulâncias da Via 040. Também não há detalhes sobre as idades das vítimas e um possível grau de parentesco entre elas.