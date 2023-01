Zoológico de BH completa 64 anos com programação especial nesta quarta

Algumas das espécies receberão presentes e terão à disposição um cardápio com bolos, guloseimas naturais e bandejas especiais de verduras, castanhas e frutas (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press/Arquivo - 16/09/2021) Contendo 235 espécies de animais silvestres, o Zoológico de Belo Horizonte contará com uma programação especial em comemoração aos 64 anos do espaço, que serão completados nesta quarta-feira (25/1).

Algumas das espécies receberão presentes e terão à disposição um cardápio com bolos, guloseimas naturais e bandejas especiais de verduras, castanhas e frutas. Nesse sentido, o público poderá acompanhar as entregas. Veja a programação no fim da reportagem.

Até então pouco conhecido, um grupo de aves, os emus, que chegou ao zoológico recentemente, é a novidade que poderá ser conferida pelos visitantes. Uma exposição fotográfica mostrando a história e as mudanças ocorridas no zoológico durante os 64 anos também integra o rol atrações.

Os visitantes poderão participar ainda da campanha “Devagar se vai ao longe”. Além disso, está previsto um bate-papo, na Casa de Répteis, sobre algumas espécies da fauna silvestre brasileira que estão ameaçadas de extinção, como é o caso do cágado-do-paraíba (Ranacephala hogei) e da jararaca-da-ilha-vitória (Bothrops otavioi).

O equipamento ambiental na capital mineira, além das 235 espécies, contabiliza 3.800 seres vivos entre peixes, répteis, aves e mamíferos. A fauna nacional representa 78% do quantitativo no espaço, sendo que 22 % contempla a chamada fauna exótica. Cerca de 18% das espécies que vivem no local estão ameaçadas de extinção.

Vale dizer que 60% da fauna nacional abrigada no zoológico foi formada por meio das apreensões do IBAMA e Instituto Estadual de Florestas (IEF). O quantitativo de animais também é formado com o auxílio dos Planos de Conservação, das permutas entre outros zoológicos e dos nascimentos no próprio local.

Programação

Exposição de fotos históricas do Zoológico de BH

Horário: das 9h às 17h

Local: Saguão da Administração do Zoológico





Campanha “Devagar se vai ao longe”

Horário: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Casa de Répteis





Enriquecimento Ambiental

9h30 - Serpentes

Local: Casa de Répteis





10h - Elefantes Jamba e Axé

Local: Recinto dos elefantes





11h - Leão Lolek e Onça-pintada Janes

Local: Recinto do Leão e Recinto da onça-pintada





13h30 - Família de Gorilas

Local: Túnel dos gorilas





14h30 - Jabutis

Local: Recinto dos Jabutis





15h - Emus

Local: Praça das Aves