Jovem fica com pescoço preso em corda durante apresentação de circo; veja

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ficar presa pelo pescoço durante uma apresentação de circo, na cidade de Salinas, Norte de Minas. O caso aconteceu no domingo (22/1).





A artista circense fazia a apresentação quando teria perdido o equilíbrio e a corda enrolou em seu pescoço. A mulher desmaiou no local e os primeiros socorros foram realizados por pessoas que assistiam ao show.





Ela perdeu a consciência durante alguns minutos e foi socorrida pelo SAMU.





Pelo local, as equipes de resgate teriam encontrado a jovem já acordada e reclamando de dores no pescoço.











Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que pessoas saem da plateia e vão até o palco para ajudar a jovem.





A artista foi encaminhada ao Hospital Municipal de Salinas e até o momento não teve o seu estado de saúde divulgado.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de imprensa e a Secretaria de Saúde do município para saber como a jovem estava, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.