Polícia busca autores de assassinato de empresário em Montes Claros

Crime ocorreu no Bairro Jardim Olimpo, em Montes Claros (foto: Redes sociais/divulgação)

A Polícia Militar (PM) faz buscas em Montes Claros, no Norte de Minas, na tentativa de localizar e prender dois homens suspeitos de matar um empresário, de 34 anos, na manhã desta segunda-feira (23/01), no município.

O crime ocorreu no Bairro Jardim Olímpico, na Região Norte da cidade.

O empresário estava em uma Hilux e foi atingido a tiros. A vítima foi socorrida e chegou a ser levada para o pronto socorro do Hospital Municipal Alpheu de Quadros, onde morreu. Homem suspeito de ter abusado de 13 crianças é preso

A motivação do assassinato ainda é desconhecida. A Hilux não foi levada pelos autores, o que afasta a possibilidade de latrocínio (matar para roubar). Logo depois do homicídio, os autores fugiram em um Ford Fiesta preto.

Na sequência, o veículo usado no homícidio foi incendiado e abandonado às margens da BR-365 (que liga Montes Claros/Pirapora), no entroncamento da estrada de terra que dá acesso ao distrito de São João da Vereda, no município de Montes Claros. Os suspeitos fugiram novamente sem deixar pistas.