Risco geológico: apenas a Região Leste de BH não está em alerta

Moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos caso algum sinal de deslizamento aparecer (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)

Apenas a Região Leste de Belo Horizonte não está em alerta para risco geológico. A Defesa Civil da capital recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Moradores das Regiões Norte, Nordeste, Venda Nova, Pampulha, Noroeste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro devem ficar atentos caso algum sinal de deslizamento aparecer.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

• Trinca nas paredes.

• Água empoçando no quintal.

• Portas e janelas emperrando.

• Rachaduras no solo.

• Água minando da base do barranco.

• Inclinação de poste ou árvores.

• Muros e paredes estufados.

• Estalos.

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193)

Outras recomendações:

• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta.

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.

Até o momento, apenas as regiões Leste e Nordeste não ultrapassaram o volume de chuva esperado para o mês de janeiro, que é de 330,9 mm.

Acumulado de chuva em BH em janeiro*

Barreiro: 445,5 (134,6%)

Centro Sul: 428,5 (129,5%)

Leste: 311,6 (94,2%)

Nordeste: 318 (96,1%)

Noroeste: 373,6 (112,9%)

Norte: 335,6 (101,3%)

Oeste: 414,6 (125,3%)

Pampulha: 389,2 (117,6%)

Venda Nova: 425,4 (128,6%)



*Válido até as 6h do dia 22/1

Mais chuva

A previsão do tempo indica que a semana será de chuva em BH. O domingo (22/1) tem a máxima prevista para os 25°C e a mínima registrada foi de 17°C. Durante a semana, o tempo fica fechado e há possibilidade de pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas.