Provas inusitadas são atrações de festa no Norte de Minas

O pequeno distrito de Alto Belo, que pertence a Bocaiúva, no Norte de Minas, foi invadido por centenas de pessoas neste fim de semana, para assistir apresentações culturais e também provas inusitadas como corrida de galinha, corrida de cavalo de pau, corrida de jegue e concursos esquisitos como do roedor de pequi mais rápido e o maior chupador de limão sem fazer careta.









Os shows artísticos da cultura popular e as provas curiosas fazem parte da programação da Festa da Folia de Reis, que iniciou na noite de sexta-feira (13/01) e se estende até a noite deste domingo (15/01). Na abertura do evento, foram realizadas apresentações de grupos (ternos) de folia de reis de várias cidades do Norte de Minas.

Na corrida de porco, os "concorrentes" são puxados por uma corda. Não se pode empurrar nem arrastar os animais, para nao ferir os porquinhos. O critério também vale para a "corrida de galinha".

Na prova da "corrida de jegue", a pessoa (homem ou mulher) monta no animal "em pelo" (sem cela). Cada animal "concorrente" recebe um nome relacionado com a cultura popular ou com o meio ambiente, tais como " Bermadão", " Velho Chico" ou "Caceter Armado".





Foram promovidos também os concursos “ roedor de pequi mais rápido”, “maior chupador de limão sem fazer careta” e “maior comedor de farinha com rapadura”.





Os “prêmios” para os vencedores têm valores baixos – R$ 40 (primeiro lugar) e R$ 30 (para o segundo e terceiro colocados). Mas, o que vale mesmo é a diversão, tanto por parte dos “concorrentes” como pelo público.





As disputas e concursos curiosos foram criados pelo idealizador e organizador da Festa de Alto Belo, o poeta, cantor, escritor, produtor musical e compositor, Téo Azevedo. Natural do lugarejo, ele é o compositor recordista brasileiro de músicas gravadas - mais de 2.500 pelos seus cálculos.





Téo Azevedo conta que criou as provas inusitadas com o propósito de divulgar e valorizar a cultura popular brasileira, o que é també o grande objetivo da Festa de Folia de Reis de Alto Belo. “Misturei a religiosidade católica com a cultura popular. Foi uma mistura que deu certo, um baião de dois”, afirma o artista, que já produziu mais de 3 mil trabalhos e escreveu mil histórias da literatura de cordel, além de 12 livros sobre cultura popular.





Em sua 41ª edição, a Festa da Folia de Reis de Alto Belo contou com o apoio da Prefeitura de Bocaiuva, que ajudou na contratação de shows. O prefeito da cidade, Roberto Jairo Torres (Avante), o Robertão, esteve presente no evento.





“A Festa de Folia de Reis de Alto Belo é representa uma manifestação popular do Brasil. A festa nos proporciona tirar a tensão e o fardo na lida e trazer leveza para a vida das pessoas”, avalia Robertão. Segundo ele, neste ano, o evento da cultura popular recebe visitantes de várias cidades, mineiras e brasileiras, e até do exterior.





Programação









14h20 - show regional

15h30 - missa de Santos Reis

A partir das 20 horas - “As Cantadeiras de Alto Belo”, shows com artistas regionais: modas de viola, show instrumental, duplas e grupos sertanejos

Encerramento - tradicional ‘Forró Pé de Serra’ A programação deste domingo prevê: