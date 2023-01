Jovem rouba par de chinelos do Mickey Mouse, que é devolvido à vítima

Suspeito foi preso pela PM pouco tempo depois do relato da vítima (foto: PMMG/Divulgação) Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada de terça-feira (10/1) em Uberaba (Triângulo Mineiro) após roubar de um adolescente, de 17 anos, um par de chinelos Havaianas, com desenho do Mickey Mouse.

Pouco tempo depois do relato da vítima em registro policial, equipe da PM localizou o suspeito, andando em uma rua do Parque das Américas. Ele tentou correr, mas foi perseguido e detido.

Ao ser questionado pelo roubo, o suspeito, que estava com o canivete, confessou o crime e depois contou que havia escondido o par de chinelos dentro do Parque de Exposições Fernando Costa. O objeto foi encontrado pelos militares no local apontado e devolvido à vítima.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para as demais providências.

Também consta o registro da PM que o suspeito já tinha várias passagens policiais pelos crimes de roubo, furto e lesão corporal.