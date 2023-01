Filhos matam homem suspeito de agredir a mãe deles

Vítima era suspeita de agredir namorada (foto: Prefeitura de Teófilo Otoni) Um homem, de 35 anos, foi morto a pauladas e pedradas no distrito de Topázio, em Teófilo Otoni. Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi assassinado perto da casa onde morava na madrugada desta quarta-feira (11/01).





A PM foi chamada pelo pai da vítima. Quando chegou ao local do crime, o idoso relatou que estava deitado quando ouviu o barulho de alguém tentando arrombar a porta da casa. O filho dele saiu para ver o que era e foi agredido até a morte.





O pai contou que a vítima tinha um relacionamento conturbado. Os policiais, então, foram até a casa da mulher. No local, ela relatou que a vítima tinha um histórico de agressão, inclusive com uma medida protetiva aberta contra ele.

Na conversa, ela disse que os filhos, de 17 e 23 anos, moram em Belo Horizonte e que descobriram que ela estava sendo agredida. E, que por isso, foram para o distrito de Topázio para entender a situação.





Na manhã desta terça-feira (10/01), a vítima foi até a casa da mulher e, mais uma vez, a agrediu. Os filhos, então, disseram que iam se vingar. Com um adolescente de 14 anos, os filhos foram até a casa do agressor e a mataram com pauladas e pedradas.





Na casa da mulher, foi encontrado o adolescente, de 17 anos, que confessou o crime e foi apreendido. O irmão dele fugiu e ainda não foi localizado, assim como o outro adolescente, de 14 anos. Buscas estão sendo feitas na região. O caso será investigado pela Polícia Civil.