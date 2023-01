Suspeito mata homem a facadas e alega que foi estuprado na infância

Rua onde aconteceu o crime, em Montes Claros (foto: Google Street View)

Um homem, de 38 anos, foi morto a facadas no bairro Morrinhos, em Montes Claros, no início da madrugada desta quarta-feira (11/01). Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Em conversa com testemunhas, eles informaram o paradeiro do suspeito de ter cometido o crime.





Ao chegar na casa do homem, de 34 anos, os PMs foram recebidos pelo irmão. Em conversa com os policiais, ele contou que o suspeito chegou a dizer que "tinha acertado as contas" com a vítima.





Os policiais entraram no quarto do suspeito, que não ofereceu resistência e confessou o crime.





O homem relatou que quando tinha 10 anos, a vítima o estuprou. Ele não chegou a dar mais detalhes aos policiais. Mas disse que, por causa disso, há muito tempo queria "acertar conta" com a vítima.





O homem também indicou aos policiais o local onde jogou a faca do crime. O objeto foi encontrado pelos PMs.





O caso será investigado pela Delegacia.