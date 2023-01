BR-356: via de acesso alternativa em Nova Lima começa a funcionar domingo

A previsão de liberação do trânsito na via original é em 2027 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Os moradores de Nova Lima que precisem acessar a BR-356, entre os km 38 e 41, da ponte da Lagoa das Codornas até o trevo da Polícia Militar Rodoviária, vão usar uma via alternativa a partir de domingo (15/01). O uso do desvio, construído pela Vale, é uma medida preventiva e vai garantir segurança aos motoristas que trafegam na região.





O trecho original pode ser impactado durante o processo de descaracterização da barragem Vargem Grande, localizada na mina Abóboras, no mesmo município. O trânsito será liberado na via original depois que as obras de eliminação da estrutura forem concluídas. A previsão é em 2027.





Descaracterização de barragens





descaracterização de barragens é a retirada dos rejeitos depositados no local e a reintegração do espaço à natureza.





A barragem Vargem Grande é uma das 46 de Minas Gerais fechadas em 2019 por utilizarem o método a montante , considerado de alto risco e proibido em território nacional neste mesmo ano.





Esse é o mesmo método usado nas barragens que se romperam em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), matando 289 pessoas.





Além do fechamento e proibição de novas construções, a resolução da Agência Nacional de Mineração exigiu que as barragens com volume inferior a 12 milhões de m³ fossem descaracterizadas até setembro de 2022.





Barragem de Vargem Grande





A barragem Vargem Grande, da Vale, contém aproximadamente 9,5 milhões de m³ e está inativa desde 2019. Ela se encontra em nível 1 de emergência do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM). Os níveis vão de ‘sem emergência’ até o ‘nível 3’, que representa o maior risco.