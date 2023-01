Estupro de menina de 4 anos é descoberto por pediatra

O pai da vítima registrou ocorrência na Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)

Um morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, descobriu ontem (9/1) que a filha foi abusada sexualmente pelo padrasto após levá-la a uma consulta pediátrica.Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Orientação e Proteção à Família de Uberaba, a vítima morava com a mãe, em Araguari, a cerca de 100 km de Uberaba.O pai era constantemente chamado à escola devido a problemas relacionados à falta de higiene e saúde apresentados pela menina.Por isso, ele conseguiu trazer a criança para morar com ele, em Uberaba, onde levou a filha ao médico, que identificou sinais de abuso sexual.Ainda conforme a PM, diante da suspeita do médico, a criança relatou ao pai que o marido da mãe dela tinha o costume de beijar sua boca e seu órgão genital. O suspeito está foragido.