Passagem de ônibus na Grande BH ficará mais cara a partir de domingo

Correção de 9% é inferior aos mais de 35% solicitados pelas empresas responsáveis pelo sistema (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Valores

As passagens do transporte coletivo metropolitano de Belo Horizonte serão reajustadas em cerca de 9% a partir de domingo (8/1). A correção é inferior aos mais de 35% solicitados pelas empresas responsáveis pelo sistema.O aumento autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) tem como base a inflação do último ano e o preço do diesel e de outros itens para o funcionamento da atividade.A alta poderia ser de 11% caso o Governo Federal não tivesse destinado R$ 104 milhões ao sistema de transporte da RMBH por meio de emenda constitucional.A tarifa preponderante da Grande BH subiu de R$ 6,60 para R$ 7,20. Há várias outras linhas com valores maiores ou menores. A lista completa está no site da Seinfra (clique no link) O transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte conta com 628 linhas e uma frota de 2.477 veículos.