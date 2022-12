Passagem de ônibus em Contagem sofre aumento de preço

Reajuste da tarifa foi anunciado nesta sexta-feira (30/12) pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

A passagem dos ônibus municipais de Contagem vai passar de R$ 5 para R$ 5,50 a partir do próximo domingo (1º/1). O reajuste da tarifa foi anunciado nesta sexta-feira (30/12) pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte da cidade (Transcon).

Conforme a Prefeitura de Contagem, a decisão foi tomada em reunião do Conselho Municipal de Transportes, devido ao aumento no custeio de despesas operacionais, como os preços do diesel, dos veículos e da mão de obra. O cálculo foi feito com base no período de novembro de 2021 a novembro de 2022.









A reunião, realizada de forma remota, contou com a presença da Diretoria de Transportes da Transcon e de diversos integrantes do conselho, dentre eles representantes do Sindicato de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, do Sindicato dos Transportes Escolares, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e da Procuradoria-Geral do Município.