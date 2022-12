Subsídio ao transporte público pode aumentar

O sindicato das empresas de transporte de passageiros, o Setra-BH, não quis se posicionar sobre o aumento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) propôs uma lei que permite aumentar o subsídio pago às empresas concessionárias do transporte público. O PL 464/2022 pode viabilizar o uso do superávit da Câmara Municipal para o pagamento da compensação aos consórcios.









Em mensagem à Câmara, a prefeitura afirmou que o suplemento vem ao socorro de preocupações com a implementação da bilheteria eletrônica e a manutenção do preço da tarifa em 2023. A nova bilhetagem está prevista em um projeto de lei, (PL 442), que altera o funcionamento do transporte público na capital e transfere ao Executivo municipal a responsabilidade de cobrar e administrar o recurso das tarifas.





O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Setra-BH, não quis se posicionar sobre o aumento. A PBH foi procurada sobre qual é a previsão do valor a ser acrescido no subsídio, mas não respondeu até o fechamento desta edição.

Quando o subsídio foi criado, a principal justificativa apresentada pelas empresas foi o aumento do preço do diesel e que, sem ele, a tarifa teria que ser reajustada. O diesel é o principal custo de produção das empresas, e teve reajustes do valor de venda ao longo do ano.





Neste mês, a Petrobrás anunciou uma redução no preço do combustível vendido para as distribuidoras. O preço médio caiu de R$ 4,89 para R$ 4,49, o que corresponde a 8%.