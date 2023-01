Bombeiros controlam incêndio no Instituto de Criminalística em BH

Quando chegaram ao local, os bombeiros perceberam que se tratava mesmo de um incêndio, com o fogo saindo do duto de exaustão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em tweet de 14h33 desta quarta-feira (4/1), a Polícia Civil de Minas Gerais informa que o Corpo de Bombeiros foi chamado ao Instituto de Criminalística, no Barro Preto, em Belo Horizonte, devido a informações sobre uma grande fumaça no local.

Segundo o tenente Eduardo Moreira, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para controlar a fumaça que estava saindo do estande de tiros da Polícia Civil. Quando chegaram, perceberam que se tratava mesmo de um incêndio, que estava confinado, com o fogo saindo do duto de exaustão.





"A visibilidade estava muito baixa, adentramos o local, fizemos nosso protocolo. A fumaça era densa e escura. Entramos e realizamos o resfriamento do local e o combate ao incêndio", explicou ao sargento.

Os bombeiros puderam constatar que eram pedaços de madeira queimando ao fundo do recinto, onde também havia pólvora com bastante munição, o que representava risco de explosão. "Os militares conseguiram finalizar o combate ao incêndio, iniciando a fase de rescaldo e ventilação do cômodo", completou o militar.

A Polícia Civil salienta que não há feridos e avalia a possível extensão dos danos. As causas serão investigadas pela perícia. A Defesa Civil não foi acionada.