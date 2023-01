Petista de Araxá que desapareceu durante posse de Lula é localizado

O escritor araxaense Heleno Alves Resende, de 63 anos, que havia desaparecido no final da manhã de domingo (1/1) durante evento da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília (DF), foi localizado na manhã desta terça-feira (3/1).

No vídeo, um outro homem diz que viu uma reportagem sobre o desaparecimento e que encontrou o escritor embaixo de prédio em que trabalha.

Uma amiga do escritor, que preferiu não se identificar, disse que recebeu uma ligação de um militante do PT de Brasília que contou que o escritor foi levado para o Diretório nacional do partido.

“Ele está com a mesma roupa, está calmo e não passou mal. Ele está só preocupado sobre como vai vir embora”, disse.

O Estado de Minas tentou contato com o escritor por ligação telefônica, mas não obteve resposta.

Resende integrava um grupo de sete amigos que estava em uma das caravanas que saíram de Araxá para a posse do presidente Lula (PT).