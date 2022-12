Polícia busca suspeito de abusar de filho de 13 anos e envenenar família

Crime ocorreu na noite de domingo no bairro Nova Gameleira, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 40 anos, que teria abusado do filho, de 13, é procurado pelas polícias Civil e Militar, em Belo Horizonte. O alerta foi emitido a partir de denúncia feita pela mãe do menor, que chamou a PM, no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste da capital, na noite desse domingo (25/12).

Segundo o relato da mulher aos policiais, o filho tinha ido tomar banho e, pouco depois, viu seu companheiro entrando no banheiro. Resolveu, então, verificar o que se passava, e ao entrar, pegou o pai molestando o adolescente.

Ela e o companheiro discutiram e, em seguida, ele saiu do banheiro, trocou de roupa e saiu da casa. Para acalmar a família, a mulher levou os filhos para a cozinha para que comessem bolo com suco. Pouco tempo depois, todos começaram a passar mal, vomitando, além de sentir dor de estômago e de cabeça.

A mãe e os dois filhos foram socorridos e levados para a UPA Oeste, onde permanecem em observação. A suspeita é de que eles tenham sido envenenados com o suco feito pelo pai.

Na conversa com os policiais, o adolescente de 13 anos contou que já vem sendo abusado pelo pai há alguns anos. O caso está sendo encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Vítimas de Intolerâncias.