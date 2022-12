Briga por ciúmes: mulher mata a ex do namorado em bar de Lagoa Santa

Briga entre as duas mulheres, que acabou a morte de uma delas, aconteceu em um bar de Lagoa Santa (foto: Jair Amaral/EM/D.A press - 8/1/16)

Uma briga motivada por ciúmes levou uma mulher, identificada pela polícia pelas iniciais F.C.R.A., de 25 anos, a matar a facadas Giane Angieli da Costa, de 38, nesse domingo (25/12), no banheiro do Bar dos Amigos, na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Recanto da Lagoa, em Lagoa Santa, na Grande BH. A autora do crime foi presa.

Tudo começou quando F.C. estava no bar com o namorado, ex-marido de Giane, que se sentou na mesa do casal, passando a desferir ofensas e provocando a atual companheira do homem.

Revoltada com a situação, F.C. se levantou e pediu à garçonete que retirasse a mulher de sua mesa, pois ela não era bem-vinda. A funcionária do bar, que confirma a história, atendeu, então, o pedido levando Giane para a mesa que estava anteriormente.

No entanto, no momento em que Giane se levantou para ir ao banheiro, F.C. foi atrás, com uma faca na mão. A garçonete percebeu as duas entrando no mesmo recinto e testemunhou o momento em que F.C. desferiu facadas no pescoço da vítima.

A agressora largou a faca e saiu do bar. A vítima ainda foi levada para a Santa Casa de Lagoa Santa, onde morreu.

A Polícia Militar foi chamada e, depois de pegar uma descrição da agressora, iniciou uma busca pela cidade, conseguindo encontrar F.C., que, ao ser presa, confessou o crime. Ela foi levada para a Delegacia de Lagoa Santa.