Depois de roubar casa de delegado, ladrões entram em residência de coronel

Ladrões entraram na casa do coronel da PM, que fica no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press - 24/05/2020 )

Ladrões invadiram a casa de um coronel da Polícia Militar, no Bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul de BH, na tarde desse domingo (25/12), e levaram cinco armas e três notebooks.

SAIBAMAIS]

O militar e a família saíram para um passeio e, quando retornaram, encontraram o portão de entrada da casa arrombado.

O coronel não teve a mesma sorte do delegado João Reis, que teve sua casa invadida há três semanas. Ao descobrir que se tratava da casa de um policial,o ladrão devolveu tudo e ainda deixou um bilhete pedindo desculpas.



No caso desse domingo, segundo o coronel, a família deixou a residência por volta do meio-dia e retornaram já à noite, às 21h30, quando foi avisado do roubo por um vizinho.

Os ladrões, segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, arrombaram a porta dos fundos. As armas roubadas são uma pistola calibre 40, duas de 22, uma pistola de 380 e um rifle Magnum 357. Além ds armas e do notebook, foram roubados três relógios Mont Blanc e Tissot, um óculos Prada e um Ray-Ban e duas jaquetas Lacoste.

A expectativa dos policiais é que imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas possam ajudar a identificar o ladrão ou ladrões. Militares acreditam se tratar de mais de um invasor, pela quantidade de bens carregados.