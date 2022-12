Mulher mata marido com golpe de faca no tórax

Crime ocorreu em São Francisco de Sales, cidade de 15 mil habitantes localizada na microrregião de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: guiadoturista.net)

Uma mulher de 37 anos matou o marido com um golpe de faca no tórax em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (18/12). A suspeita foi presa pela Polícia Militar em flagrante e confessou o crime.