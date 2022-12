Homem suspeito de furtar hidrante é encontrado morto em Minas

Um homem de 28 anos foi encontrado morto, na noite desse domingo (18/12), com vários ferimentos, na Zona Rural de Araguari, no Triângulo Mineiro. A suspeita da Polícia Militar (PM) é que a vítima tenha sido espancada até a morte.

Os policiais procuraram familiares da vítima para obter informações que levassem aos assassinos. Os PMs descobriram que o rapaz tinha passagem pela polícia por diversos crimes. Em contato com os parentes, eles disseram que a vítima tinha sido ameaçada nos últimos dias.

A primeira ameaça foi de um morador que acusou a vítima de ter furtado um hidrante. A segunda foi do dono de uma oficina mecânica que teria ameaçado “quebrar as pernas” do homem.

Os policiais foram às residências dos suspeitos, mas eles não foram encontrados. Os PMs fizeram uma busca na cidade e na Zona Rural de Araguari, mas sem sucesso. O caso será investigado pela Polícia Civil.