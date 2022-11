Notas de 420 reais são apreendidas durante operação policial no Triângulo

Cédulas foram aprendidas durante operação de combate ao tráfico em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro (foto: PMMG/Divulgação)

Confira os materiais apreendidos:

48 sacas de ração bovina, produto de furto;

13 cartelas de LSD, com 25 unidades em cada;

02 porções de cocaína;

03 porções de crack;

27 pedras de crack de tamanho comercial;

23 pedras grandes de crack;

02 porções de resquício de crack;

02 barras de maconha;

10 tabletes pequenos de maconha;

04 buchas de maconha;

R$ 930,85 em dinheiro;

02 cédulas de 420,00, produzidas pelos suspeitos;

04 balanças digitais; um rolo papel filme;

04 celulares;

01 simulacro de arma de fogo

Sacas de ração bovina teriam sido furtadas de fazendeiros da região (foto: PMMG / Divulgação)

Duas notas de 420 reais foram apreendidas em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, após uma operação policial de combate ao tráfico de drogas, nessa quinta-feira (24/11). As cédulas faziam alusão à maconha e tinham a estampa de um bicho preguiça.De acordo com a ocorrência, as notas foram encontradas na casa de um dos suspeitos. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade e na zona rural, que terminou com a prisão de cinco homens.A ação foi realizada por militares de Monte Carmelo, Patrocínio e Patos de Minas, e executada com foco na repressão qualificada do crime.