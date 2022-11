Menina de 2 anos morre queimada em incêndio no Triângulo Mineiro

Antes do incêndio, a mãe da vítima teria colocado uma vela acesa em cima de um beliche (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma menina de apenas 2 anos morreu após ter o corpo totalmente queimado em um incêndio, supostamente acidental, que teria sido provocado por uma vela. A tragédia aconteceu no final da noite de ontem (17/11), em uma residência da cidade de Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito policial para apurar o caso, sendo que as investigações seguem em andamento e sob sigilo. Ninguém foi preso.

Segundo informações divulgadas pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que, no momento do incêndio, a casa estava sem energia elétrica por falta de pagamento e, por isso, a mãe da vítima colocou uma vela acesa em cima de um beliche, ao lado da cama onde as duas filhas dormiam. A vítima estava junto da irmã de 9 anos, que não se feriu.

Em seguida, ainda de acordo com o registro policial, o namorado da mulher contou que foi até o local, mas não conseguiu entrar devido às fortes chamas e muita fumaça.

Também consta no registro da PM que foi com ajuda de vizinhos que os policiais militares conseguiram controlar o incêndio. Depois disso, eles encontraram a menina morta.

PCMG investiga o fato sob sigilo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, por meio de nota, que requisitou a presença da perícia técnica no local dos fatos para realizar os primeiros levantamentos e, em seguida, o corpo da criança foi encaminhado ao Posto Médico Legal, em Frutal, cidade a cerca de 100 km de Campina Verde.

“A PC instaurou inquérito policial e as investigações seguem em andamento, sob sigilo. O Conselho Tutelar foi acionado para enviar as informações sobre o acompanhamento da família que era realizado. Sem prisão, até o momento”, finalizou.

Conselho Tutelar acompanhava a família da vítima

NoBboletim de Ocorrência da PM consta que o Conselho Tutelar afirmou que acompanha a família da vítima há certo tempo, já que o pai da menina que morreu denunciou a mãe dela por maus-tratos. Ele disse que, recentemente, quando buscou a filha, percebeu nela pequenas queimaduras no corpo.