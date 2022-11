Morre menino de 5 anos queimado com álcool de posto em Bom Despacho

O menino, de 3 anos, foi transferido de Divinópolis para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte (foto: Divulgação/Samu) A criança de 5 anos, que se queimou com álcool de posto, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, morreu, nesta quinta-feira (10/11). O menino, que teve 75% do corpo queimado, estava internado em Divinópolis desde ontem.



As circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas. A Polícia Civil de Minas Gearais instaurou inquérito para apurar o que ocorreu. O Conselho Tutelar de Bom despacho também acompanha o caso.



O irmão dele, de 3 anos, foi transferido de helicóptero, no início desta tarde para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele teve 30% do corpo queimado.





Investigação

Segundo informações premilimare da Polícia Civil, as crianças se queimaram com álcool de combustível dentro de casa. No momento do ocorrido, o pai estaria dormindo. Vizinhos teriam ouvido os gritos e, então, socorrido os meninos.





Segundo o Conselho Tutelar da cidade, a família recebe assistência da prefeitura devido ao estado de vulnerabilidade social. Eles se mudaram há poucos meses para o município.

*Amanda Quintiliano especial para o EM