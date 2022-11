Pintor sofre descarga elétrica e tem 50% do corpo queimado

As equipes precisaram usar técnicas de salvamento em altura (foto: Divulgação/ CBMMG) Um pintor, de 29 anos, sofreu uma descarga elétrica enquanto pintava a parte externa de uma casa em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (31/10). O SAMU socorreu a vítima, que teve 50% do corpo queimado.









Ao chegar, as equipes precisaram usar técnicas de salvamento em altura, com uso de cordas, para garantir uma descida segura da vítima pela parede externa da casa.

Ele teve graves queimaduras com erupção da pele dos braços, pescoço, face, tórax e quadril, ficando com cerca de 50% do corpo queimado. O SAMU esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital de Alfenas.