Aumenta o número de cidades em situação de emergência em Minas

Número de desabrigados foi o dado que mais aumentou na última atualização chegando a 1.156 pessoas (foto: Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Aumentou em três o número de cidades mineiras que estão em situação de emergência devido às fortes chuvas que vem acontecendo em Minas. Esse acréscimo foi divulgado no boletim da Defesa Civil Estadual desta sexta-feira (16). Ao todo essa lista é composta por 88 munícpios em Minas Gerais.









O órgão ressalta que até o fechamento do boletim não foi constatado nenhum desastre por conta das precipitações. A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de chuvas com grande volume nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Noroeste e Norte de Minas.