Greve na aviação afetará Confins e aeroportos em pelo menos seis cidades

Aeroporto Internacional de Confins será um dos afetados com greve na aviação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou que pilotos e comissários aprovaram o estado de greve na aviação. Com isso, o Aeroporto Internacional de Confins é um dos que devem ser afetados. Paralisações também vão acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza. A interrupção do serviço acontecerá por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (19/12).



No entanto, a paralisação acontecerá por duas horas. Logo, todas as decolagens serão feitas depois das 8h. Segundo o sindicato, o curto período de interrupção acontece “em respeito à sociedade e aos usuários do sistema de transporte aéreo”. Os voos com órgãos para transplante, enfermos a bordo e vacinas não serão paralisados.





A categoria também pede melhorias nas condições de trabalho para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, como a definição dos horários de início de folgas e proibição de alterações nas mesmas, além do cumprimento dos limites já existentes do tempo em solo entre etapas de voos.

“É importante destacar que as próprias empresas apontam em seus informes ao mercado, assim como também demonstram notícias publicadas na imprensa, que o setor aéreo vem se recuperando aceleradamente, com lucros maiores do que os do período pré-pandemia. Além disso, a procura por passagens aéreas aumentou e os preços impostos aos passageiros subiram drasticamente”, avalia o sindicato.