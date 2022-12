Professor é preso por importunação sexual de alunas menores de idade

Professor de 63 anos é preso por importunar sexualmente alunas menores de idade em Águas Formosas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um professor de 63 anos foi preso nesta quarta-feira (14/12) por importunar sexualmente várias de suas alunas, todas menores de idade.A prisão foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Águas Formosas, município com menos de 20 mil habitantes, no Nordeste do estado, quase divisa com Bahia.A prisão é de caráter preventivo, e, na cadeia, o homem responderá à Justiça.Importunação sexual significa qualquer prática libidinosa realizada sem o consentimento da vítima.