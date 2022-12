BH: confira a previsão do tempo para este fim de semana

Previsão para capital e Região Metropolitana é de calor, clima abafado e pancadas de chuva isoladas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

O fim de semana deverá continuar quente e abafado em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A previsão é de que as temperaturas fiquem próximas dos 30ºC, tanto no sábado (10/12) quanto no domingo (11/12), apesar do céu nublado.