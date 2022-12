Julgamento de Tragédia de Mariana em tribunais ingleses tem novas datas

Em 2020, cinco anos após a tragédia, cenário em Bento Rodrigues ainda era de destruição (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O julgamento da Tragédia de Mariana nos tribunais do Reino Unido tem duas novas audiências marcadas para a próxima semana. Nos dias 13 e 14 de dezembro, a Corte de Tecnologia e Construção se reunirá para discutir os próximos passos do processo, que poderá definir uma indenização aos atingidos com valor que pode superar a marca de R$ 30 bilhões.









Segundo o escritório Pogust Goodhead, que representa as vítimas, cinco indígenas da tribo Krenak, que participam da ação coletiva, estarão presentes nas audiências de 13 e 14 de dezembro. O processo é gerido pela juíza Finola O’Farrell.









Em julho deste ano, a Justiça Inglesa definiu que os atingidos pelo rompimento da barragem têm direito de acionar o judiciário do país europeu para buscar indenização pela tragédia. O processo corre no Reino Unido desde 2018, concomitantemente ao trâmite no Brasil.





A Tragédia de Mariana culminou na morte de 19 pessoas, atingiu outras 500 mil, destruiu o distrito de Bento Rodrigues e despejou aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, poluindo o solo e, especialmente, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.