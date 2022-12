Beatificação de Isabel Cristina deve receber 10 mil pessoas em Barbacena

Isabel Cristina foi assassinada aos 20 anos, em 1982 (foto: Divulgação)

Cerca de 10 mil pessoas são esperadas em Barbacena, na Região Central de Minas, no sábado (10), para a cerimônia de beatificação da mártir Isabel Cristina, que, a partir de então, será elevada às honras dos altares e proclamada beata - a primeira da Arquidiocese de Mariana. A festa católica terá início às 10h, no Parque de Exposições, sendo presidida pelo cardeal dom Raymundo Damasceno Assis e com a presença de 18 bispos.









De acordo com a Arquidiocese de Mariana, que estima a presença de 10 mil pessoas, a jovem Isabel Cristina "viveu os valores cristãos e espiritualidade vicentina, que inspiraram a sua caminhada de fé e atenção aos mais pobres e necessitados".





ASSASSINATO





Nascida em 29 de junho de 1962, Isabel Cristina "cresceu na vivência da fé, cultivando uma relação de carinho e amor em família". Em 1º de setembro de 1982, aos 20 anos, ela foi brutalmente assassinada em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, onde estava morando para se preparar para o vestibular de medicina.









"O agressor tentou violentá-la sexualmente e, não obtendo êxito, desferiu-lhe 15 facadas, além de golpeá-la com uma pequena cadeira, lembrança de seu aniversário de três anos", narra a documentação referente ao martírio da jovem mineira.

O coordenador-geral da cerimônia de beatificação, monsenhor Danival Milagres Coelho explica que, "para a Arquidiocese de Mariana, bem como para a Igreja no Brasil e no mundo, é uma graça ter a beatificação de uma leiga, jovem, que soube viver sua fé na defesa corajosa dos seus valores".





O sacerdote diz ainda que a futura beata é uma referência para os jovens. "Isabel Cristina afirmou: 'É preciso resistir ao mal, custe o que custar'. E custou a vida dela. Por isso, nós agradecemos a Deus o testemunho de fé desta jovem".





A exemplo de Santa Maria Goretti e a Beata Benigna Cardoso da Silva, a mártir Isabel Cristina também foi vítima de violência contra a mulher. Nesse sentido, o monsenhor Danival afirma que, "na pessoa da futura Beata Isabel Cristina, nós queremos lembrar a vida de tantas mulheres vítimas da violência, vítimas da tentativa de abuso sexual e de outros crimes".





PROCESSO









Devido à forma como Isabel Cristina morreu, mas sobretudo como viveu, foi instaurado oficialmente, em 26 de janeiro de 2001, o Tribunal para a Causa de Beatificação da Jovem Isabel Cristina. Em 1º de setembro de 2009, o processo foi encerrado em âmbito arquidiocesano, quando também ocorreu a exumação dos restos mortais e a trasladação para o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena.

Após onze anos, em 27 de outubro de 2020, o papa Francisco autorizou a publicação do decreto reconhecendo o martírio de Isabel Cristina, possibilitando a beatificação.





"Ela foi vítima não somente de um, mas de dois martírios, sendo um físico e outro moral. Além, de ter sofrido a violência física que a levou à morte, ao longo de todo o processo criminal, foram levantadas suspeitas, e, assim, apresentaram acusações falsas contra a moralidade da sua vida e da sua pessoa. Foi vítima também de calúnia e mentiras, para tentar defender o criminoso. Mas a justiça, graças a Deus, levou muito a sério o processo, revelando e comprovando toda a verdade do fato que a levou a esta morte tão violenta", ressalta o padre.





PREPARATIVOS





A Arquidiocese de Mariana destacou nesta quinta-feira (8) que a comunidade de Barbacena está em grande expectativa para a cerimônia. Em nota, os padres informaram que desde junho, data do anúncio da beatificação, dezenas de pessoas do clero e voluntários estão dedicadas, com empenho, aos preparativos e organização da celebração.





Junto aos preparativos para a cerimônia de beatificação, a Paróquia Nossa Senhora da Piedade reformou a Capela dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, para onde irão as relíquias da futura beata. O espaço também terá um altar dedicado à mártir. Barbacena também recebeu um Memorial dedicado à jovem.





"Estamos vivendo esses últimos dias com alegria e muita expectativa de que tudo alcançará seu objetivo, para a maior Glória de Deus e para o bem espiritual de todos os fiéis que vierem à cerimônia de beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina", destaca o monsenhor Danival.





PROGRAMAÇÃO