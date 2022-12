Operário soterrado em Muriaé é resgatado pelos bombeiros

O solo estava encharcado pela chuva, informou o Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação) O Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros de Muriaé, na Zona da Mata, resgatou, no fim da tarde dessa quarta-feira (7/12), um operário que foi vítima de soterramento na região da Usina da Fumaça, na zona rural da cidade. O terreno estava encharcado pela chuva.





Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima, de 51 anos, totalmente soterrada por uma porção de terra de um barranco que deslocou. O homem trabalhava, no momento, entre uma tubulação e o barranco e, com o deslocamento da massa de terra, um tapume que estava do lado do barranco ficou apoiado na tubulação, formando um espaço que permitiu que ele se refugiasse.









Depois de um estudo, os bombeiros criaram uma rota de fuga e, ao mesmo tempo, fizeram uma rápida estabilização do terreno, para evitar novos deslizamentos.





Conseguiram, assim, resgatar o operário, depois de removerem uma parte da terra, o que possibilitou o contato com a vítima. Após o resgate foi feita uma avaliação de seu estado de saúde, quando verificou-se que ele não apresentava ferimentos, mas estava muito assustado.