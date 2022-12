Furto e vandalismo adiam inauguração de decoração natalina em Minas

30% do material de iluminação foram danificados pelos vândalos (foto: Divulgação/Prefeitura de Oliveira)

Prevista para a noite desta quarta-feira (7/12), a inauguração da decoração de Natal em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, foi adiada. A prefeitura do município precisou remarcar após parte dos equipamentos ser furtado.



Em nota, o município também informou que houve atos de vandalismo que danificaram parte do material, como o das luzes conhecidas como "pisca-pisca".



Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM). De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, também foram repassadas informações sobre eventuais suspeitos.



Imagens de câmeras de segurança do local deverão ser analisadas.



Os vândalos danificaram cerca de 30% do material da iluminação e levaram dois canhões que refletem as luzes no jardim e palmeiras.

A prefeitura teve que fazer novo pedido de material para reposição do projeto inicial. O prejuízo financeiro não foi informado.



Nova data



A decoração foi instalada na Praça XV de Novembro, no centro da cidade e seria, oficialmente, aberta para visitações a partir das 19h30 de hoje.



Uma nova data foi agendada. A inauguração será neste sábado (10/12). Haverá iluminação especial, Casa do Papai Noel, cortejo natalino, apresentações artísticas, feira de artesanato, parquinho, espaço Gourmet.

*Amanda Quintiliano especial para o EM