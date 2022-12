Metrô de BH amplia horários para o jogo do Brasil na Copa nesta sexta (9)

Na quinta-feira (8/12), feriado municipal em Belo Horizonte, o metrô vai funcionar em horário de sábado. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O metrô de Belo Horizonte vai funcionar com horário de sábado nesta quinta-feira (8/12), feriado municipal. Na sexta (9/12), quando o Brasil enfrenta a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, os trens vão operar em horário de pico, com intervalos de 7 minutos.









Já na sexta-feira (9/12), o intervalo é de 7 minutos nos horários normais de pico (entre 6h e 8h30 e depois entre 16h30 e 19h) e uma hora antes do jogo , entre 11h e 12h. Nos demais horários o intervalo é de 15 minutos.





As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete. A tarifa cobrada é de R$4,50.