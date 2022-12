Brasil 'tomou doce da mão de criança' e vai pegar a Croácia nas quartas

Neymar volta ao time, Brasil goleia a Coreia do Sul por 4 a 1 e avança às quartas de final da Copa (foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

DOHA – Diante de 43.847 torcedores, no 974 Stadium, o Brasil precisou apenas de cinco minutos para abrir a goleada sobre a Coreia e garantir vaga nas quartas de final. Quem leu minhas colunas nos últimos dias, e assistiu aos meus comentários no meu Blog no Superesportes e no meu canal de Youtube, sabe que eu previ essa goleada. Não sou nenhum profeta, mas conhecendo os coreanos, como conheço, eu sabia que o time brasileiro poderia aplicar até a maior goleada da Copa. Gostei de ver Tite entrar na roda e fazer a coreografia da “dança do pombo”. Isso mostra o entrosamento dele com a garotada.

Agora o Brasil se prepara para encarar os atuais vice-campeões do mundo, a Croácia, que penou para ganhar do Japão, nas penalidades. Acredito que o Brasil vá passar, não tão facilmente. Aí, na semifinal será briga de cachorro grande, contra Argentina ou Holanda.



O Brasil entrou em campo com a obrigação de vencer, e, se possível, por goleada. Sim, não havia outra situação diferente disso. O único pentacampeão mundial contra uma seleção de terceira linha do futebol mundial. No amistoso em junho, tomaram 5 no lombo e ainda devem se lembrar bem.

Mais cedo, Croácia e Japão empataram em 1 a 1 no tempo normal, e provocaram a primeira prorrogação da Copa. Não saiu gol, e a decisão da vaga ficou para as penalidades. Até nisso o vencedor de Brasil e Coreia seria beneficiado. O goleiro croata pegou três penalidades, e a Croácia venceu por 3 a 1, se garantindo nas quartas de final. Os atuais vice-campeões do mundo estão mais vivos do que nunca. E eles foram para a televisão assistir Brasil x Coreia.Bola rolando para Brasil e Coreia. Confesso que nunca estive tão confiante em uma grande vitória, e não era pela seleção de Tite, mas sim pela fragilidade dos coreanos, ao longo da história. Na minha cabeça só existia uma palavra: goleada. E com uma grande exibição de Neymar. Contra esses times fracos ele sempre “deitou e rolou”. Cabelo platinado, felizmente ele se recuperou da contusão no tornozelo.

Sabe quando você fala: “tomar doce da mão de uma criança”? Pois é, era assim que eu via esse jogo. O Brasil jogando tudo, sem dar chances aos meninos coreanos. O Brasil começou forçando o jogo em cima de Vini Júnior, explorando sua velocidade. Eu não disse? Aos seis minutos, Raphinha cruzou, e a bola sobrou para Vini Júnior fuzilar para o gol. Brasil 1 a 0. Estava aberto o caminho da goleada, que eu anunciei desde que vi que a Coreia seria nossa adversária.

Que teta o time brasileiro estava pegando! Pênalti para o Brasil. Neymar bateu e fez 2 a 0, com 12 minutos de jogo. Os coreanos até que deram dois chutes com perigo ao gol de Alisson, mas não resultaram em nada. O jogo era todo controlado pelo time brasileiro. Sérvia, Suíça, Camarões, Coreia e, nas quartas, a Croácia. Nem nos seus melhores sonhos o técnico Tite imaginava pegar tanta moleza. E só perdeu para Camarões porque subestimou o adversário, colocando 11 reservas em campo.



Um lance no meio-campo chamou a atenção. Neymar driblou até o árbitro. Richarlison fez embaixadinha de cabeça, tocou para Paquetá, que passou para Neymar . Bola enfiada para Richarlison, cara a cara com o goleiro, para fazer 3 a 0, com um leve toque. Eu avisei! Ele correu para o banco, e até Tite fez a “dança do pombo” com ele e os reservas. Achei muito legal por parte do treinador. É muito bom ver o Brasil jogar bem, mas, não podemos esquecer a fragilidade do adversário.

Tinha caixa para mais. O 4 a 0 veio com Paquetá! Cruzamento de Vini Júnior, da esquerda, e ele só emendou de primeira. Que facilidade! Estava desenhada a maior goleada da Copa do Mundo do Catar. Richarlison ainda perdeu um gol cara a cara. Estava fácil demais! Com 4 a 0 no placar, os brasileiros foram para o vestiário felizes. Os coreanos, perderam até o rumo.

Gol de honra e craque preservado



No segundo tempo, o Brasil continuava em cima, para fazer mais. Uma falha de Marquinhos e quase que a Coreia marca. A torcida fez bela homenagem a Pelé, abrindo a bandeira com a foto do Rei e gritando o nome dele. Com certeza, o nosso Pelé ainda terá vida longa.

Raphinha cansou de perder gols. A ansiedade era tanta que ele não acertava o pé. Para fazer média, Tite tirou Militão e pôs Dani Alves. Acho que Tite deveria poupar o Neymar para as quartas. Jogo ganho. O Brasil tirou o pé e começou a fazer alterações. A Coreia fez seu gol de honra com Seung-ho Paik, que chutou de fora da área, vencendo Alisson. 4 a 1.

Aos 80, Tite tirou Neymar e Alisson, e pôs Rodrygo e Weverton. Fez muito bem em preservar nosso craque, que voltou de contusão e suportou bem. Fim de papo. Brasil classificado. Que venham os vice-campeões do mundo. Agora sim, a Copa do Catar vai começar de verdade.