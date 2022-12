Bastidores da Copa: surto de gripe no Catar

Poucas pessoas usam máscara em locais fechados, como o metrô de Doha (foto: Giuseppe CACACE / AFP)



Quando entre na sala dele, havia uns 10 jornlaistas com os mesmos sintomas. Dor de cabeça, garganta irritada, vias nasais congestionadas. O médico me examinou, meu deu antibióticos e outros remédios.



Passei a noite tossindo e hoje cedo fui fazer o teste de COVID-19. Graças a Deus o teste deu negativo. É mesmo uma "big flu" (grande gripe). De qualquer forma, estou super congestionado, mas não deixarei vocês na mão. Continuarei firme no trabalho, e logo, logo, estarei zerado. Há 22 anos não pego uma gripe. Tomo vacina todos os anos.





Poucos de máscaras





Estamos sempre cercados de multidões. Nos metrôs, estádios, no Souq Waqif, enfim, nos lugares onde precisamos trabalhar ou nos locomover. Infelizmente, pouquíssimas pessoas estão usando máscaras, o que facilita a transmissão do vírus da gripe, e até da COVID-19, se for o caso.



A partir de hoje, só tiro a máscara para gravar. Assim evito de passar gripe para outras pessoas. É uma cultura que os orientais têm há séculos. Usam máscaras, mesmo com uma simples gripe. E aqui é uma grande Torre de Babel. Gente do mundo inteiro, e a probabilidade de contrair doenças. Acho que o governo catariano deveria pedir para todos usarem máscaras, pelo menos onde houver aglomeração.





Param para rezar





Ontem nós estávamos chegando ao Al Thumama, para fazer França 3 x 1 Polônia, quando aos 10 minutos para as 17h, todos pararam, tiraram seus sapatos, foram para um gramado e começaram a rezar. Na cultura muçulmana, eles rezam 5 vezes por dia. Ou nas mesquitas, ou em qualquer lugar em que estejam, assim que a oração começa nos autofalantes.



Na reza de ontem, havia um Imã, uma espécie de sacerdote, comandando a cerimônia, ao ar livre. Policiais, voluntários e até torcedores, tiraram seus calçados e começaram a rezar.



Fiz um vídeo e exibi no meu instagram @jaecicarvalhooficial. Gosto de apreciar e respeitar todas as culturas, principalmente, religiosas. Aqui eles cultuam Alá, que é o Deus deles. Porém, Deus é um só e está presente em todas as religiões. Ter fé é o mais importante.





Thiago Silva e o bife folheado a ouro





O zagueiro que mais entregou a Seleção Brasileira, nos últimos 12 anos, Thiago Silva, em coletiva, rebateu quem o criticou por ter ido numa famosa churrascaria, comer bife, folheado a ouro, que custa R$ 8.500 o pedaço. Segundo ele, estava em dia de folga e tem o direito de fazer o que bem entender.



Concordo com ele, que é milionário e pode exibir o que quiser. Só tem um detalhe: Como brasileiro que é, ele deveria lembrar que há 30 milhões de pessoas na mais completa e absoluta miséria, e milhões de desempregados no Brasil.



Ele pode gastar o dinheiro dele onde bem entender, mas não deveria postar esse tipo de situação, pois é afrontar um país onde 90% da população vivem com um salário mínimo de fome. Thiago Silva calado é um "poeta".



Deveria jogar mais bola e parar de entregar o time brasileiro, com atuações ridículas, como no jogo contra o Chile, em 2014, quando chorou para não bater um pênalti, e quando nos entregou na Copa América de 2015, ao cometer uma penalidade infantil, jogando "basquete" na área brasileira.



Por causa dessas entregadas, Dunga, em sua última passagem, nunca mais o chamou. Mas, com Tite, ele é um dos protegidos.