Mbappé, artilheiro da Copa, desequilibra e define classificação da França

França bateu a Polônia e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo (foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)



Os atuais campeões do mundo sabiam que venceriam a hora em que bem quisesse. Encontraram alguma resistência nos primeiros minutos, mas, com o passar do tempo, perceberam o quão o adversário era fraco. A França espera o vencedor de Inglaterra x Senegal, para conhecer seu adversário. DOHA - Não havia a menor dúvida que a França avançaria as quartas de final, diante de uma Polônia fraca e sem aspirações. Os 3 a 1 para os franceses, com gols de Giroud e Mbappé (2) ficaram baratos, pois a distância técnica para a Polônia, era muito grande.Os atuais campeões do mundo sabiam que venceriam a hora em que bem quisesse. Encontraram alguma resistência nos primeiros minutos, mas, com o passar do tempo, perceberam o quão o adversário era fraco. A França espera o vencedor de Inglaterra x Senegal, para conhecer seu adversário.





LEIA MAIS 04:00 - 04/12/2022 Tite, da Seleção Brasileira: um técnico perdido, incoerente e fraco

14:32 - 03/12/2022 Holanda derrota os Estados Unidos e está nas quartas de final

18:27 - 02/12/2022 Camarões impõe derrota vergonhosa ao Brasil por culpa de Tite



Uma seleção que seu deu ao luxo de perder Kante, Pogba e Benzema, e não sentir falta deles. Até Giroud, que passou em branco na última Copa, já fez dois gols nesta edição.



Eu não acredito mais em zebra daqui pra frente. Por isso tenho cravado as quartas de final com França x Inglaterra. Brasil x Croácia. Portugal x Espanha e Holanda x Argentina (confronto já definido).



Não acredito que as seleções que surpreenderam como Marrocos, Coréia e Japão, possam fazer mais alguma gracinha. 40.989 pagantes estiveram no Al Thumama Stadium. Dá pena de ver o melhor atacante do mundo, eleito pela Fifa, ano passado, Roberto Lewandowski, isolado, quase sem tocar na bola. Já os franceses tinham a velocidade de Mbappé, "imparável", e a organização de Grezmann.Uma seleção que seu deu ao luxo de perder Kante, Pogba e Benzema, e não sentir falta deles. Até Giroud, que passou em branco na última Copa, já fez dois gols nesta edição.Eu não acredito mais em zebra daqui pra frente. Por isso tenho cravado as quartas de final com França x Inglaterra. Brasil x Croácia. Portugal x Espanha e Holanda x Argentina (confronto já definido).Não acredito que as seleções que surpreenderam como Marrocos, Coréia e Japão, possam fazer mais alguma gracinha. 40.989 pagantes estiveram no Al Thumama Stadium.





Ouvir a Marselhesa é sempre bom. Que hino lindo! A bola rolou para a França, uma das minhas favoritas ao título, confirmar o que dela eu espero. E os franceses forçavam o jogo pelas extremas com Dembele e Mbappé. Foram acumulando escanteios.



A Polônia não atacava. Não acha espaços pela falta de técnica de seus jogadores. Tchouameni arriscou de longe. Szczesny espalmou o torpedo. Dembele arriscou de fora. O goleiro polonês pegou.



Aquele famoso jogo de um time só. Gente, a Copa do Mundo com 32 seleções tem jogos horríveis, imaginem com 48, pretensão da Fifa para 2026? Lewandowski fuzilou da entrada da área, assustando Lloris.



A Polônia não queria jogo. Tocava bola em seu campo defensivo, para o tempo passar. Grezmann lançou Dembele que cruzou para Giroud, com o gol escancarado, chutar para fora. Inacreditável! Mbappé ameaçou cruzar e deixou o zagueiro caído. Soltou a bomba e Scczesny espalmou à córner.



A Polônia se empolgou e resolveu atacar. Cruzamento da esquerda, a bola sobrou 3 vezes na área da França e os polonoses chutando em sequência para Lloris salvar, e, depois, os zagueiros também salvarem os rebotes, quase em cima da linha.



O contra-ataque da Polônia funcionava. Mas quem abriu o placar foram os franceses. Bela jogada pelo meio, Mbappé enfiou para Giroud, que tocou no cantinho, na saída do goleiro polonês. França 1 a 0, confirmando o que dela se esperava.



Em 3 jogos, Giroud fez 3 gols, já que contra a Tunísia ele foi poupado. Se na Copa da Rússia, não correspondeu e ficou se marcar, mas foi campeão, nessa está mostrando sua fama de artilheiro.





Veio o segundo tempo para a França marcar mais gols e definir a parada. Grezmann cobrou falta e Scczesny espalmou. Quando Mbappé pegava a bola e ameaçava suas arrancadas, o público delirava. Mbappé limpou e bateu forte. A bola bateu na zaga e quase enganou o goleiro polonês.



Parecia que o segundo gol era questão de tempo. Cruzamento na área, Varane disputa com o goleiro, mas não toca nele. A bola sobra para Mabappé, marcar de bicicleta. Mas o árbitro parou o lance, marcando falta inexistente no goleiro polonês.



Viram quantas vezes escrevi o nome de Mbappé no segundo tempo? Pois é, ele desequilibrava. Contra-ataque francês, Giroud lançou Dembele, que tocou para Mbappé. Ele ajeitou e chutou forte, no ângulo. França 2 a 0.



O jogo estava definido, pois a Polônia jamais se preocupou em tentar ganhar. Entrou em campo, com seu fraquíssimo time, para empatar e tentar levar para a prorrogação e pênaltis. Mas, com um time bem inferior, isso era quase impossível. Mbappé ainda tinha uma carta na manga, já nos acréscimos. Recebeu na área, ajeitou e mandou no ângulo. 3 a 0. Mbappé é o artilheiro da Copa com 5 gols.



No último lance do jogo, o VAR chamou o ábritro que marcou pênalti contra a França. Lewandowski bateu, Lloris defendeu, mas se adiantou muito. O árbitro mandou voltar. Dessa vez o artilheiro não perdoou e deslocou o goleiro francês. 3 a 1.



A França está nas quartas de final, e aguarda o vencedor de Inglaterra x Senegal, para definir quem pegará. Como escrevi antes, e gravei no meu Blog, no Superesportes, nas quartas teremos Brasil x Croácia. Inglaterra x França. Espanha x Portugal e Argentina x Holanda (já definido). Agora vai começar a Copa com briga de cachorro grande!