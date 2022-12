Tite, da Seleção Brasileira: um técnico perdido, incoerente e fraco

Tite, técnico da Seleção Brasileira (foto: Nelson Almeida/AFP)



Tite é incoerente e o único culpado pela derrota para Camarões, a primeira na nossa história para um time africano numa Copa do Mundo.



O erro da CBF foi mantê-lo no comando, após a derrota para a Bélgica. Fosse Ricardo Teixeira o presidente, teria chutado sua bunda ainda no vestiário. Falem o que quiser de Teixeira, mas foi somente ele e o doutor Havelange, quem ganharam Copa do Mundo para o nosso país. Havelange em 1958-62-70, e Teixeira em 1994 e 2002.



04:00 - 02/12/2022 Escalar time reserva é desrespeito aos adversários e ao Mundial DOHA - O Brasil anunciou os cortes de Gabriel Jesus e Alex Telles, lesionados na derrota para Camarões. É triste quando a gente vê um jogador perder o sonho por contusão, mas confesso que Gabriel Jesus não fará nenhuma falta ao time. É da confraria de Tite, que insistiu com um jogador que ficou cinco jogos na Copa da Rússia sem marcar um gol sequer, e mais três nesta Copa, passando em branco, e quase sem tocar na bola.Tite é incoerente e o único culpado pela derrota para Camarões, a primeira na nossa história para um time africano numa Copa do Mundo.O erro da CBF foi mantê-lo no comando, após a derrota para a Bélgica. Fosse Ricardo Teixeira o presidente, teria chutado sua bunda ainda no vestiário. Falem o que quiser de Teixeira, mas foi somente ele e o doutor Havelange, quem ganharam Copa do Mundo para o nosso país. Havelange em 1958-62-70, e Teixeira em 1994 e 2002.Dirigentes que tinham representatividade na Fifa. Agora, com Ednaldo Rodrigues, voltaremos a ter força, pois ele é bem quisto pela entidade, e sabe se impor. Não mexeu em nada do que estava planejado para essa Copa, pois assumiu há pouco tempo. E fez certo, pois em caso de fracasso, não terá nenhuma responsabilidade nisso. A culpa é toda de Tite e sua trupe.





Admito que com jogos em espaço de tempo tão curto, você possa poupar três jogadores importantes, por exemplo, como fez Zagallo em 1998, contra a Noruega, quando perdemos por 1 a 0. Porém, por 11 reservas em campo, que não tinham entrosamento e nunca fizeram um jogo juntos, é coisa de técnico que de bola não entende nada.



O time de Tite não tem padrão de jogo ou variações táticas durante uma partida. O que prevalece é o talento de Neymar, Vini Júnior e outros. E se o Brasil for avançando, será justamente por esses jogadores.



Ver o filho de Tite passar a sua frente na linha técnica e dar instrução aos atletas é uma vergonha. Você não vê isso em nenhuma outra seleção.



A impressão que a imprensa séria, que não baba o ovo desse técnico, tem é de que ele realmente não sabe nada. Esconde os treinos, porque realmente vai passar vergonha se abri-los e a gente perceber o quão ele é fraco.





Não tenho dúvidas de que o Brasil vai ganhar da Coreia do Sul, apesar de tantas zebras. E vou além: se não passarmos pelos coreanos, temos que fechar a porta do futebol brasileiro e recomeçarmos tudo.



Minha dúvida é mais pra frente, se passaremos, provavelmente pela Croácia, de Modric, nas quartas de final, ou também provavelmente, pela Argentina, numa semifinal.



Provavelmente porque essa Copa está tão louca, que não dá para cravar mais nada. Meu palpite de que a final será entre Argentina e França, ainda prevalece. Até quando, eu não sei, pois os resultados improváveis têm acontecido.



E se o Brasil, por ventura, chegar à final, não me venham encher o saco, os "pachecos", pois num futebol tão pobre da atualidade tudo é possível, até esse péssimo time chegar. E vou repetir: se chegar será pelos talentos individuais que tem, pois o time é muito mal treinado.





Quando chegamos ao hotel na madrugada de sábado, quase 4 da manhã, após a cobertura de Camarões 1 x 0 Brasil, recebemos um comunicado do assessor de imprensa da CBF, que dizia o seguinte: "O treino deste sábado (ontem) será fechado como de praxe, e não haverá entrevista coletiva. As imagens do treino, divulgaremos na CBF TV".



Isso é uma vergonha. As empresas jornalísticas gastaram uma boa grana para nos mandar aqui, para recebermos imagens da CBF TV? Desrespeito total aos profissionais e aos veículos de imprensa. Ordens de um técnico despreparado, que não aprendeu com os erros de 2018.





Famílias de jogadores, jantando com eles na concentração, na folga. Será que essas famílias não poderiam ficar 30 dias longe de seus maridos e pais, como ficamos nós, os jornalistas? Atletas, por mais ricos que sejam, se exibindo na churrascaria com carne folheada de ouro, cujo prato custa R$ 8 mil, enquanto o povo brasileiro passa fome, com 30 milhões de pessoas na mais completa e absoluta miséria.



Por isso eu faço uma pergunta, principalmente a geração "nutella", que não conhece o nosso verdadeiro futebol e os valores do passado: vale a pena torcer e sofrer por esses caras? Nos 7 a 1, como era verão na Europa, saíram do Brasil e foram curtir férias nos balneários de lá, navegando em iates, enquanto o povo, envergonhado, digeria aquele vexame.



Não tenham dúvidas de que não será diferente, em caso de eliminação aqui. A diferença é que não estamos no verão europeu e eles terão que voltar, com o rabo entre as pernas, para seus clubes. Nunca acreditei em Tite e sua trupe. Saíram Fernandinho, Paulinho, Fágner e outros engodos, mas ele manteve Daniel Alves, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Danilo, entre outros.



Não se iludam até com uma possível goleada sobre a Coreia do Sul, inocente no futebol. Quando a parada é contra um europeu ou até mesmo um africano, a banda toca diferente. Fora Tite, é o grito de torcida brasileira, decepcionada com o péssimo trabalho desse pseudotreinador.