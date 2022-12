Para preservar os titulares e dar ritmo de jogo aos reservas, técnico Tite escalou o time reserva da Seleção Brasileira para a última partida da equipe na fase de grupos da Copa do Catar, nesta sexta-feira, diante de Camarões (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Doha – Vaias para o técnico Tite, por poupar o time inteiro, numa Copa do Mundo, para fazer média com seus comandados. É um desrespeito à competição e aos adversários do grupo, pois mesmo com um ponto, Camarões ainda tem chances de classificação, caso vença o Brasil e Suíça e Sérvia empatem. O saldo de gols poderá definir o segundo colocado. Nesse caso, teoricamente, o Brasil estaria prejudicando os europeus, pois, com o time reserva, se fragiliza ainda mais, embora eu ainda ache superior aos africanos. A França fez a mesma coisa contra a Tunísia e perdeu o jogo, ficando em primeiro lugar no grupo somente pelo saldo de gols. A história vai dizer que em 30 de novembro de 2022, na Copa do Catar, a França foi derrotada pela Tunísia. Tanto assim que os franceses estão reclamando da anulação do gol de Griezmann, no último lance da partida. São os novos tempos do futebol. Poupar um ou outro jogador é normal. Porém, mudar um time inteiro eu discordo.





Zagallo, em 1998, com o Brasil já classificado, fez duas alterações para o jogo contra a Noruega e a Seleção foi derrotada por 1 a 0, na Copa da França. E o Brasil jamais foi campeão do Mundo perdendo um jogo. Vejam como essas mexidas fazem diferença. Poupar Neymar, caso ele esteja recuperado, e preservá-lo para as oitavas de final seria um grande acerto. Poupar o time todo, um erro. Os jogadores precisam de ritmo de jogo, de entrosamento, de entender a competição, que é curtíssima. Tite é um “fazedor” de média daqueles. Quer agradar seus comandados, quando na verdade o papel de um treinador deve ser de sempre escalar o que há de melhor em mãos.





Eu não gosto e nunca gostei do trabalho de Tite, desde que ele rebaixou o Atlético. Acho que o grande erro da CBF foi não tê-lo mandado embora após a derrota para a Bélgica, em 2018, na Rússia. O ex-presidente Marco Polo Del Nero queria fazer isso, mas foi convencido por sua diretoria a dar mais uma chance ao treinador. Acredito que se o Brasil chegar a um lugar melhor nessa Copa será pelo talento dos jogadores, jamais pelo treinador, pois ele não tem essa capacidade. Vocês viram no jogo contra a Suíça, quando Tite estava em pé, na área técnica, e seu filho, Matheus Bachi, entrou na sua frente para dar instrução aos jogadores? Pois é. Isso é uma piada. O filho dele não tem histórico, nem história no futebol, para dar instrução a um jogador de Seleção Brasileira. Só está no cargo porque é filho dele. Pode ser até um rapaz estudioso e preparado, mas teria que passar por vários clubes e, de preferência, trabalhar com outros profissionais e não ficar sob as asas do pai. A imprensa em geral acha isso normal. Imaginem se fosse filho do Vanderlei Luxemburgo? Ele seria crucificado!





Por essas e outras não consigo vislumbrar o Brasil hexacampeão. Sei que a Globo precisa vender o produto e enaltecê-lo. Porém, eu tenho que levar ao meu leitor e aos telespectadores do meu canal de YouTube e do meu Blog, no Superesportes, apenas a verdade. Vi o jogo Espanha x Alemanha. O time treinado por Luiz Henrique tem esquema de jogo, posicionamento e variações de jogadas e esquemas. Luiz Henrique é um grande treinador. Já o nosso depende única e exclusivamente dos nossos jogadores. Se estiverem inspirados, pela qualidade que têm, poderemos avançar. E olha que deveremos pegar Gana ou Uruguai na próxima fase e, com certeza, passaremos tranquilos. Nas quartas de final, aí o bicho vai pegar, pois a Espanha poderá cruzar o nosso caminho. O time espanhol é jovem e deverá durar essa Copa e mais duas, porém, um timaço. Como escrevi outro dia, a Copa começa nas quartas de final. Primeira fase e oitavas, normalmente, são fracas. E não se iludam sobre Neymar. O Brasil precisa dele sim, pois é nosso único craque, embora Vini Júnior esteja voando. Neymar é cerebral, tem visão de jogo, drible e passe perfeitos. É bem verdade que já não há uma “Neymardependência” atualmente, justamente pelos jovens que entraram na equipe, mas que ele é fundamental, não tenho a menor dúvida. Se com ele não acredito no hexa, sem ele nossas chances são mínimas. Acorda senhor Tite. O senhor não é dono do Brasil. Está treinador por uma contingência da vida e por erro de quem o contratou. Aprenda com seus pares o que é treinar um time de verdade e a não esconder treinos. O técnico que conhece futebol deixa a imprensa assistir aos treinamentos, do começo ao fim. Foi assim, com esses treinadores, que nos tornamos pentacampeões do mundo. Se esconder treino ganhasse Copa, os europeus seriam campeões em todas as edições, porque essa palhaçada é comum entre as seleções de lá e nos clubes também. Continuo com a minha máxima de que a final será França e Argentina, embora torça para Brasil e Estados Unidos chegarem.





Apressados

Quando Argentina e Alemanha perderam na primeira rodada da Copa, para Arábia e Japão, respectivamente, eu disse que isso não era problema e que ambas se classificariam. Recebi centenas de mensagens dizendo que estavam eliminadas. A Argentina foi a primeira de seu grupo e a Alemanha deverá passar (escrevi essa coluna antes do jogo entre Alemanha e Costa Rica). Na hora da verdade, os Grandes é que ficam. Os pequenos sucumbem, embora o futebol seja o único esporte coletivo em que o mais fraco pode vencer o mais forte. E agora tem matemático dizendo que o Brasil vai ser campeão. Isso não existe. Matemática no futebol é uma piada. Se a bola não entrar na casinha, nada feito.