Vice-campeã do mundo, Croácia elimina Bélgica e está nas oitavas

Bélgica e Croácia se enfrentaram em duelo decisivo no Estádio Ahmad Bin Ali (foto: JACK GUEZ / AFP)



A Bélgica não perdeu a classificação neste jogo, e sim na derrota para o Marrocos. Muito provavelmente, a Croácia, que ficou com o segundo lugar, vai encarar a Espanha, nas oitavas. Um jogo que vai tirar o fôlego de muita gente. DOHA - Croácia e Bélgica fizeram um péssimo primeiro tempo, no Ahmad Bin Ali Stadium, e guardaram as emoções para a segunda etapa, onde os atacantes brilharam, os goleiros se destacaram e o 0 a 0 deu a classificação aos vice-campeões do mundo. Que jogaço! O melhor segundo tempo desse Mundial, até agora.





Os croatas, vice-campeões do mundo, também jogavam pelo empate para avançar. Situação dramática era mesmo dos belgas, pois só uma vitória os manteria na competição. Quem diria que a Bélgica, tão falada, estaria nessa situação.



Crises internas, brigas entre os protagonistas Courtouis e De Bruyne e péssimo futebol levaram os belgas a essa situação. Como é bom ver Modric jogar. Tive a felicidade de vê-lo na Copa de 2018, e também no Real Madrid, quando lá estive para cobrir a Liga dos Campeões da Europa. Talento raro, parece que joga de smoking.



Bélgica e Croácia entraram em campo sabendo que uma das duas daria adeus ao Mundial, já que Marrocos, com os mesmos 4 pontos da Croácia, jogaria pelo empate com o já eliminado Canadá.





A Croácia começou em cima e quase marcou o gol mais rápido da Copa. Em seguida o árbitro marcou penalidade inexistente para os croatas. O VAR o chamou ao monitor, e ele foi conferir. O atacante croata estava impedido e a penalidade foi anulada.



De Bruyne era a única inspiração belga, que tinha Lukaku e Hazard no banco. O jogo era monótono, sem chutes precisos no gol. O empate servia para a Croácia ficar em segundo no grupo, já que Marrocos vencia o Canadá por 2 a 0, assumindo a primeira colocação. O primeiro tempo foi muito ruim, mas a Croácia é um excelente time e muito bem treinado.





No segundo tempo, os croatas dominaram mais, com Modric dando as cartas. Ele não erra um passe, tem visão de jogo fenomenal e é o grande maestro do atual vice-campeão do mundo.



A Bélgica voltou com Lukaku, que é homem referência na área e dá muita opção, já que faz a parede com eficiência. Hazard também entrou. Era a última tentativa belga de conseguir algo, já que o relógio era seu grande adversário.



De Bruyne lançou Carrasco que limpou e chutou. O goleiro Livakovic fez excelente defesa, e o rebote sobrou para Lukaku, que fuzilou a trave. O segundo tempo era realmente um outro jogo, digno de duas grandes seleções.



O jogo era lá e cá. Os dois craques, De Bruyne e Modric estavam jogando demais. 43.984 pagantes estavam ansiosos. Os croatas estavam se classificando com o empate.



Os belgas, desesperados em busca de um gol. Lukaku quase fez de letra! Impressionante como o jogo ficou espetacular na segunda etapa. Cruzamento da direita, o goleiro falhou e a bola sobrou para Lukaku, que tentou dominar e a bola bateu na sua barriga, voltando para as mãos do goleiro croata.



O apito final deu a classificação a Croácia, que ficou em segundo lugar do grupo, com 5 pontos e o Marrocos em primeiro com 7. Se a Espanha for a primeira do seu grupo, o que é provável, vai pegar os croatas nas oitavas. Essa Copa está emocionante!