Bastidores da Copa: Ronaldo é o mais assediado no Catar

E olha que é área Fifa e poucos têm acesso. E nesse "gramado" desfilam vários importantes ex-jogadores, mas é o Fenômeno quem mais chama a atenção. Sempre em reuniões de negócios-, ele não para e parece uma máquina-, Ronaldo encontra tempo para sorrir e atender seus fãs com muita gentileza. Curado da COViD-19, ele está recuperando o tempo perdido, pois ficou 10 dias de quarentena, longe de todos. O hotel Fairmont, onde estão os convidados da Fifa, um dos mais luxuosos do mundo, abriga o famoso casal, Ronaldo Fenômeno e Celina Looks. O melhor do mundo, por 3 vezes, é o mais assediado de todos. Basta descer para o bar da piscina, onde há o telão para que os hóspedes assistam aos jogos da Copa, para causar alvoroço, pedidos de fotos e autógrafos.E olha que é área Fifa e poucos têm acesso. E nesse "gramado" desfilam vários importantes ex-jogadores, mas é o Fenômeno quem mais chama a atenção. Sempre em reuniões de negócios-, ele não para e parece uma máquina-, Ronaldo encontra tempo para sorrir e atender seus fãs com muita gentileza. Curado da COViD-19, ele está recuperando o tempo perdido, pois ficou 10 dias de quarentena, longe de todos.





Djorkaef









O campeão do mundo em 1998, Yuri Djorkaef, também está no hotel Fifa, e tem sido simpático ao extremo. Bati um papo com ele, para treinar meu francês, já que ele não fala inglês, sobre aquele fantástico time campeão na Copa.





Tenho aquela equipe na ponta da língua, de cor e salteado. Roberto Carlos ouvindo nosso papo, questionou que o Brasil poderia ter vencido, não fosse aquela convulsão de Ronaldo. Aí, Djoarkaef disse: "vocês ganharam 5 Mundiais. Nós temos somente 2 e aquele foi o primeiro. Deixa alguma coisinha para nós". Ambos riram, e nós 3 fomos tomar um drink para descontrair.









Treinos fechados





O assessor de imprensa da CBF, Vinícius Rodrigues, mandou comunicado, como faz todos os dias, e a frase que sempre nos chama a atenção é essa: "o treino de hoje será às 17h, e, como tem sido ultimamente, fechado para a imprensa"!



Realmente é desanimador. Sua empresa investe uma boa grana para mandar a equipe ao Catar, acompanhar a Seleção Brasileira, e o treinador manda fechar os treinamentos, para que não tenhamos informações e não possamos entender seu esquema de jogo, que, para mim não existe. Técnico bom não fecha treino e não tem medo de mostrar suas "armas".



Cubro seleção desde 1986, com Telê Santana, na Toca da Raposa, quando eu trabalhava na TV Globo. Nunca o vi fechar treinos, assim como Carlos Alberto Silva, Felipão, Parreira, Zagallo, Vanderlei Luxemburgo, Leão e outras feras. Como todo mundo hoje sabe como os adversários jogam, é bobagem esse fechamento.



Em 2002, na Copa do Japão-Coréia, Felipão deixava a gente assistir ao treinamento todo. Somente na hora de uma jogada ensaiada, pedia que as câmeras deixassem de ser apontadas para o campo. Tite é realmente uma piada.



Por isso, a exemplo do que fiz na Rússia, estou cobrindo a Copa do Mundo, e apenas vou aos jogos da Seleção Brasileira. Não sou palhaço para ver 20 minutos de bobinho. Esses caras não respeitam a imprensa.









Bate e volta

Celebridade que é, David Beckham estava no estádio para ver Inglaterra 3 x 0 País de Gales. Normalmente ele pega seu jato de volta para Londres, que fica a 6 horas daqui. Ele até esteve no hotel Fifa, semana passada, mas não se hospedou lá. Homem de negócios que é, vive na ponte aérea Londres-Miami, onde é sócio do clube International Miami, com pequeno percentual, já que um empresário mexicano, é quem é o majoritário entre os 4 sócios.



Eles estão anunciando um plano audacioso de ter Lionel Messi, a partir de junho, do ano que vem no seu clube. Como Messi tem uma mansão em Miami, e volta e meia aparece por lá, e sua mulher ama a cidade, o projeto deve se tornar realidade.









Tem que tocar no Fenômeno

Ronaldo recebeu alguns jogadores da Seleção Brasileira, no hotel Fifa, entre eles os atacantes Rodrygo e Gabriel Jesus. Depois de bater um papo com ele, Rodrygo, ante sde ir embora, passou a mão nas pernas de Ronaldo e, em seguida, nas suas, para dar sorte e fazer gols no Mundial.



Eu também fiz o mesmo, ontem quando entrevistei o Fenômeno. Toquei em seu ombro, pois tudo que ele toca vira ouro, pedi um pouco de "inxalá" também para mim.









Brasil reclamou do gramado do 974

O diretor de seleções, Juninho Paulista, reclamou, em nome dos jogadores e comissão técnica, na Fifa, das condições do gramado do estádio 974, aquele dos containers, que segundo os atletas, estaria muito duro. Os organizadores da Copa do Catar, imediatamente, anunciaram que aqui em Doha há 40 campos prontos, ao gosto do cliente, e que o gramado pode ser trocado em apenas 8 horas.



Os cuidados com o gramado aqui envolvem água dessalinizada e refrigeração. Eu acho que o Brasil deveria mesmo apresentar um futebol de boa qualidade e não ficar questionando gramado. A França jogou ali com a Dinamarca, venceu, praticou futebol de primeira linha, e nenhum atleta reclamou do gramado. A seleção do Tite tem muito "mi, mi,mi, ou ti,ti,ti".