Torcida empurra, Argentina brilha e está nas oitavas

Messi perdeu pênalti quando o jogo com a Polônia estava 0 a 0, mas Argentina venceu e avançou (foto: Giuseppe Cacace/AFP)

DOHA – A Argentina fez uma bela exibição diante da Polônia, venceu por 2 a 0 e perdeu um “caminhão de gols”, garantindo o primeiro lugar de seu grupo, e agora vai enfrentar a Austrália, nas oitavas de final. O estádio 974, aquele dos containers, parecia La Bombonera, com 44.089 torcedores.

Uma Argentina pressionada por uma vitória, para não depender de ninguém e seguir na competição. Um jogo que poderia representar a aposentadoria de Messi na seleção, pois ele anunciou que será sua última Copa. Enfim, ingredientes que fizeram o jogo com a Polônia ter ares dramáticos. E quando Messi perdeu a chance de abrir o placar, desperdiçando uma penalidade, o que parecia fácil, se tornou ainda pior.

A Polônia, de Lewandovski, queria apenas fazer seu papel, mandar os hermanos para casa e continuar sonhando na competição. Por ser um fã de Messi, que nos brinda há mais de duas décadas com sua genialidade, torci por ele.





A torcida argentina dava show e não parava de cantar um segundo sequer. Desde o metrô até dentro do estádio, eles enlouqueciam de tanto gritar e empurrar seu time. Havia pouquíssimos poloneses. Era outra Argentina, com uma postura mais ofensiva, lutando por cada centímetro do gramado. Messi mostrou o cartão de visitas com um chute forte. O goleiro polonês espalmou.

Di Maria articulava as jogadas pele direita. A Polônia, retraída, tinha apenas Lewandovski na frente. E toma-lhe canto da torcida argentina! O gol estava amadurecendo, e a Argentina perdendo oportunidades. Mas, era jogo de um time só. Di Maria quase fez gol olímpico. Os hermanos dominavam todas as ações.

Szczesny salvava seu time, até que subiu numa bola com Messi e cometeu pênalti. O VAR chamou o árbitro, que foi ao monitor, e confirmou. Messi bateu e Szczesny fez belíssima defesa. O goleiro polonês era o nome do jogo. E assim terminou o primeiro tempo.



A emoção começou cedo na segunda etapa. Cruzamento da direita, Mac Allister chutou de primeira e fez 1 a 0. O resultado fazia justiça a tudo que os hermanos fizeram no primeiro tempo. A torcida argentina foi à loucura!!! A Argentina era só ataque, em busca do segundo gol, para ter tranquilidade. Tagliafico e Paredes entraram nas vagas de Acuña e Di Maria. Sangue novo nos hermanos.

A tranquilidade veio com Julian Alvarez, que recebeu na área e fuzilou no ângulo. 2 a 0 Argentina. Os apressadinhos que davam a Argentina como eliminada, vão ter que esperar mais. A derrota para a Arábia Saudita foi um acidente de percurso, pois a Argentina jogou bem e teve três gols anulados pelo VAR.

Eu disse que esse time ainda iria dar trabalho. Messi perdeu outro gol, na marca do pênalti, chutou em cima do goleiro polonês. Mesmo com a derrota, os poloneses se classificaram em segundo lugar, pois fizeram um saldo de gols maior que o México, que derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1. A Polônia vai enfrentar a França.

Discordo de Tite

O Brasil vai entrar com um time alternativo no jogo desta sexta-feira (2/12), contra Camarões, pois já está classificado para as oitavas de final. Discordo, veementemente de Tite. Copa do Mundo são apenas sete jogos, se você chegar à final, e é preciso respeito com os adversários diretos de Camarões, no caso, Suíça e Sérvia. Por mais que seja difícil, se Camarões bater o Brasil, e Sérvia e Suíça empatarem, dependendo do saldo de gols, o time africano poderá se classificar em segundo lugar.

Outro detalhe importante: é preciso dar mais ritmo e confiança ao time brasileiro, e quanto mais os titulares atuarem juntos, melhor. Isso não é Campeonato Brasileiro, onde se pode poupar time, para jogar a Libertadores, por exemplo. É Copa do Mundo. Respeito ao fair play e aos adversários, deve existir sempre.

Vejam o exemplo da França. Poupou os titulares e perdeu de 1 a 0 para a Tunísia. Tudo bem que isso não alterou a classificação francesa como primeira do grupo, mas está na história das Copas do Mundo que a Tunísia derrotou a atual campeã.