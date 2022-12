Camarões impõe derrota vergonhosa ao Brasil por culpa de Tite

Com time todo reserva, Brasil acabou derrotado para Camarões col gol de Aboubakar (foto: Nelson Almeida/AFP)

DOHA – O time reserva do Brasil perdeu para Camarões por 1 a 0, no Lusail Stadium, diante de 85.896 torcedores, e só ficou em primeiro no grupo pelo saldo de gols. A Suíça ficou em segundo, com o mesmo número de pontos, seis. A culpa pela derrota é única e exclusiva do técnico Tite, que optou por jogar com 11 reservas, desrespeitando a competição.

Agora, o time brasileiro vai encarar a Coreia do Sul nas oitavas de final, enquanto a Suíça, que ficou em segundo lugar, vai pegar Portugal. A expectativa é pela volta de Neymar, que esteve no estádio e acompanhou o jogo. Numa Copa tão esquisita e surpreendente como esta, eu nem arrisco mais a dizer que o Brasil já está garantido nas quartas. São tantas as zebras, que é melhor esperar a bola rolar e o jogo acabar.





Confesso que não gosto de ver times reservas ou alternativos numa competição tão curta quanto uma Copa do Mundo, mas, como este Mundial do Catar tem sido de exceções, fazer o quê? Copa do Mundo em meses atípicos, novembro e dezembro. Zebras pintando para todos os lados, despachando favoritos, como Alemanha, e Japão e Marrocos chegando em primeiro lugar em seus grupos, colocando Espanha e Croácia, respectivamente, em segundo lugar.

Técnicos escalando equipes reservas. França 0 x 1 Tunísia. Japão 2 x 1 Espanha. Coréia do Sul eliminando o Uruguai. Minha expectativa era de que o Brasil não fizesse isso, mas, Tite, como sabemos, quer fazer média com o grupo. Ou então, pela proximidade das oitavas, pois o Brasil jogará na segunda-feira, preferiu descansar os titulares.

Eu não faço mais nenhum tipo de prognóstico, e aconselho os colegas a fazerem o mesmo. Meu palpite ainda prevalece para a final: Argentina x França. É o que tenho apostado nos últimos quatro anos. Porém, para isso, se tudo caminhar como se projeta, Brasil e Argentina se enfrentariam numa semifinal. Aí, meus amigos, minha projeção vai por água abaixo, pois quero ver o Brasil na final. Não torço contra os Hermanos. Mas, contra o Brasil, que Messi, esse gênio da bola me perdoe, sou mais o nosso Brasil.



O Brasil entrou em campo com o time todo reserva e em pimeiro do grupo. O empate em 0 a 0 com Camarões levaria a equipe brasileira a disputar as oitavas de final contra a Coréia do Sul. Se perdesse, e a Suíça ganhasse da Sérvia, dependendo do saldo de gols, poderia ficar em segundo lugar, e o adversário seria Portugal. Mas, isso é assunto para o final do texto, na Copa mais excepcional que já cobri e a mais fraca, tecnicamente.

É duro ver Daniel Alves como capitão da equipe. O “tocador de pandeiro”, com 39 anos e sem clube. Tite e suas invenções. O Brasil era um time sem entrosamento, mas num bom cruzamento, Martinelli quase marcou, de cabeça. Nas costas de Daniel Alves, Camarões quase abriu o placar. Anthony fazia uma grande partida. Driblava, procurava os companheiros. Camarões, tecnicamente, era muito bom. Martinelli obrigou o goleiro camaronês a fazer grande defesa em chute forte, dentro da área. Uma bela cabeçada de Mbeumo obrigou Ederson a fazer a defesa do jogo. E assim, o primeiro tempo terminou com o placar em branco.



O segundo tempo começou quente, e Camarões quase marcou com Aboubakar, que chutou cruzado, venceu Ederson, mas a bola tirou tinta da trave. O Brasil era um bando em campo, já que o time que Tite escalou nunca jogou junto e não tinha nenhum entrosamento.

Trocas, estreia e derrota

Camarões voltou melhor e Tite mexeu. Everton Ribeiro e Bruno Guimarães entraram. Saíram Fred e Rodrygo. Alex Telles saiu machucado, e Marquinhos foi improvisado na lateral esquerda. Martinelli puxou um contra-ataque e chutou forte para Epassy fazer grande defesa. Ele quase tomou um frango no lance seguinte, quando a bola sobrou para Militão chutar, e ele espalmou fraco. A bola ia entrando e ele, caído, se recuperou e mandou para escanteio. O Brasil cresceu no entusiasmo.



Finalmente Pedro estreou na Copa. Entrou na vaga de Gabriel Jesus, “artilheiro” que em oito jogos em Copa do Mundo, cinco na Rússia e três aqui no Catar, não fez um gol sequer. Péssimo jogador! Pedro, em pouco tempo em campo, chutou duas bolas perigosas e fez mais que Gabriel Jesus em seus oito jogos em Copas.

Mas, a emoção final ficou para o gol de Camarões. Cruzamento da direita, Aboubakar cabeceou e fez um golaço. Camarões 1 a 0. Mas ele tirou a camisa, e como já tinha amarelo, foi expulso. Na história das Copas vai constar que Camarões, no dia 2 de dezembro de 2022, derrotou o Brasil de Tite. Esse técnico é uma vergonha!