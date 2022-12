Quarto Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares ocorre neste sábado

Prato vencedor será incluído no cardápio dos Restaurantes Populares (foto: Stênio Lima/PBH)

O 4º Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares será realizado neste sábado (3/12) pela Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - CRESAN Mercado da Lagoinha, a partir das 11h. Os jurados vão avaliar o melhor prato principal e a melhor sobremesa apresentados por representantes de quatro unidades.O desafio dos concorrentes é criar pratos que tenham como base ingredientes de origem vegetal. O tema foi decidido a partir de uma parceria com a Alimentação Consciente Brasil e a Humane Society International. Os critérios a serem avalizados são criatividade, apresentação, sabor, textura e técnicas utilizadas.Os representantes dos restaurantes passam por uma capacitação com especialistas antes do concurso. Em outubro, foi realizado um treinamento teórico e prático sobre o tema com os trabalhadores que atuam na produção e na cozinha dos restaurantes populares.

Os jurados deste ano são: a culinarista e apresentadora Bela Gil; a jornalista de gastronomia Lorena Martins; o professor e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira, Edson Puiati; o gerente sênior de Políticas Alimentares da Alimentação Consciente Brasil, Alice Martins; o proprietário do Restaurante Tanganica Art Bar & Vegan e campeão do Festival Comida di Buteco, Ângelo Rafael Telles; e gestores municipais.



O prato vencedor será incluído no cardápio dos restaurantes populares, e a equipe será premiada. Entre os prêmios está uma viagem técnica para um festival gastronômico.