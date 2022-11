Mesa ao Vivo reúne chefs em BH e aposta na gastronomia 'com afeto' de Minas

Chef Emmanuel Bassoleil abre a quarta edição do evento gastronômico mineiro (foto: Unique/divulgação)



Belo Horizonte recebe chefs do estado e do país na quarta edição do Mesa ao Vivo Minas Gerais, que programou aulas-show, palestras, degustações e jantares. A Faculdade Arnaldo será a sede do encontro, nesta terça (29/11) e quarta-feira (30/11).





Wanderley observa que “olhar para trás” é fundamental para alimentar o mundo e estimular formas sustentáveis de viver. Para ele, a gastronomia mineira vive um “ciclo de ouro”, com Belo Horizonte reconhecida pela Unesco como Capital da Gastronomia Criativa, com chefs e restaurantes figurando entre os melhores do país e da América Latina.





“A gastronomia mineira vem se enriquecendo ao longo dos anos, mas não perdeu seu caráter. Queremos discutir como toda a indústria, dos pequenos produtores aos chefs famosos, pode reforçar essa emoção culinária e colaborar para o futuro”, diz Wanderley.





As políticas públicas para o setor também estarão em pauta.

Família cozinha unida: Nayara e o pai, Ivo Faria, serão atração na quarta-feira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





O evento valorizará capacitação, educação e treinamento, dando oportunidade a chefs que estejam ingressando na cena gastronômica de aprender com figuras renomadas do cenário nacional. Todas as receitas foram criadas especialmente para o Mesa ao Vivo.





A programação será aberta com palestra do chef Emmanuel Bassoleil em parceria com Georges Schnyder.





Amanhã, o mineiro Leo Paixão falará sobre técnicas de capacitação.





PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA (29/11)

. Cozinha 1

11h: Emmanuel Bassoleil

12h30: Caio Soter

14h: Camila Dutra

15h30: Dario Costa

17h: Jimmy Ogro





. Cozinha 2

11h30: Jorge Ferreira

13h15: Fabiana Rodrigues

14h45: Cristóvão Laruça

16h15: Flavio Xapuri

17h30: Arlen Fortes





QUARTA-FEIRA (30/11)





. Cozinha 1

11h: Pedro Frade

12h30: Babi Frazão

14h: Leo Paixão

15h30: Heaven Delhaye

17h: Ivo Faria e Nayara





. Cozinha 2

11h45: Petterson Tonini

13h15: Henrique Gilberto

14h45: Guilherme Furtado e Gabriela Guimarães

16h15: Taina Moura

17h30: Caetano Sobrinho





MESA AO VIVO MINAS GERAIS

Nesta terça e quarta-feira (29 e 30/11), das 12h às 20h. Faculdade Arnaldo (Praça Arnaldo Janssen, 200, Funcionários). Ingressos de R$ 50 a R$ 160. Informações: https://mesaaovivominasgerais.com.br/

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria