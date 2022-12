Vídeo: fenômeno óptico solar é registrado em Patrocínio

Halo solar em Patrocínio (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um fenômeno óptico denominado halo solar foi registrado por moradores de Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba, por volta das 12h desta quarta-feira (30/11). fotos do fenômeno, caracterizado por um círculo luminoso branco ou colorido ao redor do Sol, circulam em redes sociais.De acordo com a climatologista Wanda Prata, o evento ocorre quando, inicialmente, há umidade na troposfera e na estratosfera.“Então, o sol reflete a cor existente no ar através dessa umidade. É um arco-íris que se forma, graças à umidade na troposfera”, explicou.Todas as cores estão no ar, tudo misturado ao branco; e quando temos um jato de água na presença do Sol, é possível ver as cores”, completou Wanda.