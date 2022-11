Colégio Tiradentes em BH recebe treinamento para evacuação de escolas

Colégio Tiradentes, no Prado, recebe na próxima segunda (28/11) projeto piloto de evacuação em momentos de crise (foto: Google Street View)

A unidade Nossa Senhora das Vitórias do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, no bairro Prado, em Belo Horizonte, receberá às 10h da próxima segunda-feira (28/11) um simulado do Plano de Evacuação Escolar, que ensinará o público interno como deixar o prédio com segurança em momentos de risco.A iniciativa integra o Projeto Escola Segura, oriunda do Gabinete Militar do Governador, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria de Estado de Educação. A previsão é que o treinamento seja aplicado em todas as escolas estaduais de Minas. Nesse primeiro momento, trata-se de projeto piloto.Com a orientação da Defesa Civil de Minas Gerais, o plano é elaborado pelo diretor escolar, pessoa que conhece bem a estrutura da instituição. O objetivo é preparar os alunos para sair de forma ordenada e segura em situações emergenciais, seguindo itinerários pré-definidos.