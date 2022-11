Centro Nacional de Vacinas em Minas deve ser inaugurado em 2024

CTVacinas foi responsável pelo desenvolvimento da Spin-tec, que é um imunizante 100% nacional contra a Covid-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

As obras do primeiro Centro Nacional de Vacinas do país, anunciado em dezembro do ano passado, já começaram e devem terminar até 2024. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (25/11), durante evento que marcou o início da testagem da primeira vacina 100% brasileira em humanos.O projeto, que receberá aporte de R$ 80 milhões (R$ 50 milhões do MCTI e R$ 30 milhões do governo de Minas), vai absorver e ampliar as atividades do CTVacinas da UFMG, responsável pelos testes da SpiN-TEC, primeira vacina 100% nacional contra a COVID-19.Com cerca de 400m², o Centro Nacional de Vacinas foi concebido para ser um hub para o desenvolvimento de projetos de inovação nas áreas de imunizantes, de kits diagnósticos e de fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado de saúde.Pesquisador-chefe do Centro Nacional de Vacinas, o professor Ricardo Gazzinelli destaca que essa parceria "concretiza o trabalho de duas décadas ". "Isso mostra a importância do investimento em pesquisa e que ela precisa ser uma política de estado continuada", destaca.