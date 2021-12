Centro Nacional de Vacinas em Minas é aprovado e será construído

Foi formalizada em cerimônia no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília, onde está sendo realizada a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a construção do Centro Nacional de Vacinas, objeto do convênio assinado na quarta-feira, dia 8, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) , pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pelo governo de Minas Gerais. A decisão é um marco para a ciência no país.

será erguido em terreno de 4.400 metros quadrados no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) , instituição que tem a UFMG como sócia-fundadora e parceira estratégica. O projeto, que receberá aporte de R$ 80 milhões (R$ 50 milhões do MCTI e R$ 30 milhões do governo de Minas), vai absorver e ampliar as atividades do CTVacinas da UFMG, responsável pelos testes da SpiN-TEC, vacina contra a COVID-19.Pesquisador-chefe do Centro Nacional de Vacinas, o professor Ricardo Gazzinelli destacou que o acordo “concretiza o trabalho de duas décadas e não de apenas dois anos”. Já a reitora Sandra Goulart agradeceu ao ministro Marcos Pontes por ter acolhido a demanda da UFMG de “forma tão enfática” no início deste ano, ao governo de Minas e aos pesquisadores, que ela chamou de “as grandes estrelas” do trabalho de combate à pandemia. “É um sonho que está se tornando realidade graças a essa sinergia com o governo de Minas e com o MCTI”.