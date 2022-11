Cemig Sim tem Black Friday: veja como ter fatura grátis e descontos

Serviço distribui energia limpa para pessoas que não tem painéis solares em casa (foto: PIXABAY/Reprodução)

A Cemig SIM entrou na Black Friday este ano. Os novos assinantes que aderirem ao serviço até a próxima sexta-feira (25/11), além de descontos na faturas, terão a primeira conta grátis.

A Cemig SIM é braço de energia limpa da Companhia Energética de Minas Gerais. A plataforma permite que pessoas que não possuem geração própria de energia elétrica, como painéis solares, possam ‘contratar’ o serviço sem possuir o equipamento em casa.

Tudo começa com a análise do histórico de consumo de energia do imóvel que deseja contratar a energia limpa. A partir daí, a equipe da Cemig consegue estabelecer uma média da demanda que precisa ser atendida mensalmente.

Dessa forma, é feita uma reserva de um lote na comunidade solar que tenha capacidade de geração equivalente a essa demanda.

Esse sistema é a forma que as distribuidoras de energia elétrica locais têm de compensar os clientes que estão investindo em geração própria de energia.

Mais informações sobre o serviço da Cemig SIM e da Black Friday da plataforma estão no site da empresa.